中国证券：上半年融资融券客户仅34%浮盈，30万客户人均浮亏3.5%

路透上海7月23日 - 针对近期中国股市下跌引发的有关融资融券客户亏损与爆仓的疑虑，中国证券金融股份有限公司最新统计分析显示，上半年进行融资融券交易的约30万名客户仅34%帐面浮盈，其余浮亏，总体平均计算有一定的浮亏。初步统计，这些客户人均浮亏率为3.5%，好于同期上证指数 13.1%的下跌幅度。

据中国证券报周二报导，中国证金公司近期对74家证券公司、近30万名参与融资融券交易客户的交易情况进行了统计分析。上半年全市场共226名客户被强制平仓，合计平仓金额不足9,000万元人民币，仅占同期偿还额的万分之一。粗略估计，上证综指达到2,080点左右时，融资融券客户大致可回补上半年的账面浮亏。

上证综指周一收报2,004.762点，6月单月累计下跌14%，为近四年来最大单月跌幅。业内人士指出，虽然理论上融资融券在股市上涨或下跌时都可实现盈利，但目前融券余额极小，因此两融客户的业绩仍是极度依赖股指单边上涨。

证金公司统计发现，市场连续下跌期间融资融券余额下降幅度较大。6月融资融券余额仅微增8.5亿元，远低于1-5月平均每月264亿元的增幅。6月24日至28日，市场连续下跌超过4%。为规避风险，大部分融资融券客户主动加大融资负债偿还力度，客户日均主动偿还融资负债135.7亿元，较24日之前增长42%。

进一步来看，客户账面盈亏与大盘指数走势紧密相关。5月上证综指上涨5.6%，账面浮盈的客户人数占全体客户的88%。6月上证综指下跌14.0%，账面浮亏的客户人数占全体客户的93%。