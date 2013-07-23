中国证券：上半年融资融券客户仅34%浮盈，30万客户人均浮亏3.5%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 针对近期中国股市下跌引发的有关融资融券客户亏损与爆仓的疑虑，中国证券金融股份有限公司最新统计分析显示，上半年进行融资融券交易的约30万名客户仅34%帐面浮盈，其余浮亏，总体平均计算有一定的浮亏。初步统计，这些客户人均浮亏率为3.5%，好于同期上证指数 13.1%的下跌幅度。
据中国证券报周二报导，中国证金公司近期对74家证券公司、近30万名参与融资融券交易客户的交易情况进行了统计分析。上半年全市场共226名客户被强制平仓，合计平仓金额不足9,000万元人民币，仅占同期偿还额的万分之一。粗略估计，上证综指达到2,080点左右时，融资融券客户大致可回补上半年的账面浮亏。
上证综指周一收报2,004.762点，6月单月累计下跌14%，为近四年来最大单月跌幅。业内人士指出，虽然理论上融资融券在股市上涨或下跌时都可实现盈利，但目前融券余额极小，因此两融客户的业绩仍是极度依赖股指单边上涨。
证金公司统计发现，市场连续下跌期间融资融券余额下降幅度较大。6月融资融券余额仅微增8.5亿元，远低于1-5月平均每月264亿元的增幅。6月24日至28日，市场连续下跌超过4%。为规避风险，大部分融资融券客户主动加大融资负债偿还力度，客户日均主动偿还融资负债135.7亿元，较24日之前增长42%。
进一步来看，客户账面盈亏与大盘指数走势紧密相关。5月上证综指上涨5.6%，账面浮盈的客户人数占全体客户的88%。6月上证综指下跌14.0%，账面浮亏的客户人数占全体客户的93%。
据中国证金公司网站公布数据，截止上周五，A股市场融资融券余额共计2,290.14亿元,其中融券部分仅40.93亿元。目前开展融资融券业务的券商共79家，信用证券帐户数量达192.05万个。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。