《香港报摘》--经济日报7月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条:
--市值高达480亿元的合成A股ETF-X安硕A50中国ETF（非实物交易所买卖基金） 将于下月展开「实物化」进程，资产组合中最多将有11%比重为实物A股相关投资。 * 其他: --和黄 拟出售百佳，投资界均认为合理，因百佳的增长渐慢，而且利润偏低。券商反应正面，其中摩根士丹利更指乐观情况可售近230亿港元。
--旭辉控股 宣布，与恒基地产 旗下恒基中国订立合作框架协议，共同开发旭辉位于杭州市余杭区崇贤新城的5号地块。旭辉将与恒基中国分别持有合营企业的49%和51%权益。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。