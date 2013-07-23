《香港报摘》--经济日报7月23日

* 要闻版头条:

--市值高达480亿元的合成A股ETF-X安硕A50中国ETF（非实物交易所买卖基金） 将于下月展开「实物化」进程，资产组合中最多将有11%比重为实物A股相关投资。 * 其他: --和黄 拟出售百佳，投资界均认为合理，因百佳的增长渐慢，而且利润偏低。券商反应正面，其中摩根士丹利更指乐观情况可售近230亿港元。

--旭辉控股 宣布，与恒基地产 旗下恒基中国订立合作框架协议，共同开发旭辉位于杭州市余杭区崇贤新城的5号地块。旭辉将与恒基中国分别持有合营企业的49%和51%权益。(完)