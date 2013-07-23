路透基点：国统开发50亿台币融资案签署协议并开始支取--RLPC

路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，四家银行7月11日签约加入国统开发股份有限公司一笔50亿台币(1.67亿美元)的五年期融资案，而且这笔贷款今日开始支取。

国泰世华银行担任牵头行、簿记行兼管理行，承贷22亿台币。国泰人寿 保险与远东国际商业银行参贷，各出资15亿台币和10亿台币，共同担任牵头行。

上海商业储蓄银行担任经理行，承贷3亿台币。

国泰世华银行、远东国际商业银行和上海商业储蓄银行在7月15日之前做出承诺，均获得5个基点的优惠费。

贷款以土地担保，分为10.5亿台币的A部分，7亿台币的B1部分，29.56亿台币定期贷款B2部分，以及3亿台币C部分。A、B1和B2均为定期贷款，C部分为循环信用。A部分、B1和B2部分合计金额不能超过47亿台币。

定期贷款部分有一年的宽限期，分17个季度不等额分期偿还：2.6% (1-4季度)，3% (5-8季度)，3.5% (9-12季度)，4.2% (13-16季度)，46.8% (17季度)。

如先前报导，该笔贷款利率为较初级市场商业本票利率加码约134个基点。

银行受邀以三个层级加入。承贷10亿台币或以上的银行有110个基点的先付费用； 承贷5-9.99亿台币的银行有80个基点的先付费用；承贷1-4.99亿台币的银行有55个基点的先付费用。

融资所得将用于借款方扩建基隆的一处墓园。