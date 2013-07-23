路透基点：国统开发50亿台币融资案签署协议并开始支取--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，四家银行7月11日签约加入国统开发股份有限公司一笔50亿台币(1.67亿美元)的五年期融资案，而且这笔贷款今日开始支取。
国泰世华银行担任牵头行、簿记行兼管理行，承贷22亿台币。国泰人寿 保险与远东国际商业银行参贷，各出资15亿台币和10亿台币，共同担任牵头行。
上海商业储蓄银行担任经理行，承贷3亿台币。
国泰世华银行、远东国际商业银行和上海商业储蓄银行在7月15日之前做出承诺，均获得5个基点的优惠费。
贷款以土地担保，分为10.5亿台币的A部分，7亿台币的B1部分，29.56亿台币定期贷款B2部分，以及3亿台币C部分。A、B1和B2均为定期贷款，C部分为循环信用。A部分、B1和B2部分合计金额不能超过47亿台币。
定期贷款部分有一年的宽限期，分17个季度不等额分期偿还：2.6% (1-4季度)，3% (5-8季度)，3.5% (9-12季度)，4.2% (13-16季度)，46.8% (17季度)。
如先前报导，该笔贷款利率为较初级市场商业本票利率加码约134个基点。
银行受邀以三个层级加入。承贷10亿台币或以上的银行有110个基点的先付费用； 承贷5-9.99亿台币的银行有80个基点的先付费用；承贷1-4.99亿台币的银行有55个基点的先付费用。
融资所得将用于借款方扩建基隆的一处墓园。
2011年11月，国统开发曾获得20亿台币的五年期贷款，利率为较初级市场商业本票利率加码152.3个基点。(完) (编译 张涛；; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。