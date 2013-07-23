《台湾重要政经日程》--7月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=====================
7/23(二)
--12:30 央行标售20年102/8期公债，金额300亿台币。
--13:30 陆委会主委王郁琦出席商总〞两岸服务贸易协议说明会〞。
--14:00 台北电脑应用展展前记者会暨产品发表会。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年减0.07%。
--16:30 财政部关务署例行记者会。
=================近期重要政经消息======================
7/24(三)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额350亿台币。
7/25(四)
--16:10 央行公布6月M2年增率，5月为年增4.32%。
--13:30 〞后QE时代投资策略〞研讨会。
7/30(二)
--12:30 央行标售30年102/9期公债，金额300亿台币。 *--宏达电 法人说明会。
*8/5(一)
--16:10 央行公布7月底外汇存底。
*8/7(三)
--联电 公布第二季业绩。
8/9(五)
--13:30 台积电 公布7月营收。
--14:00 联电公布7月营收。
8/13(二)
--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。