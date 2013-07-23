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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 08:51 BJT

中港个股：中石化上半年原油产量按年增长1.44%，加工量按年增5.17%

路透香港7月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 表示，2013年上半年上半年原油产量按年增长1.44%至1.65亿桶。

中石化在上交所发布公告指出，上半年原油加工量按年增5.17%至1.15亿吨；油气当量产量为2.19亿桶，按年增长3.81%。

中石化A股周一收4.45元人民币；H股收5.6港元。（完）

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