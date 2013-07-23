中国铁路：将稳中求进推进铁路建设，确保在建重点项目资金--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 为消化过剩产能，中国将继续稳步推进铁路建设。上海证券报周二报导，铁路总公司与国家发改委方面，的确就此事在研究方案，但还没有最终定稿；铁路总公司目前较为明确的态度是，对在建重点项目，确保建设资金，稳中求进的可能性较大。
报导指出，渤海海峡跨海通道项目正处讨论论证阶段，最快将于9月份上报国务院，项目投资规模可达2,600亿元人民币；此外，铁路产业投资基金方案预计也将于9月份上报国务院。
报导引述中国工程院院士王梦恕称，铁路投资是稳定投资，乃至稳定经济增长、保就业的重要手段之一，中国仍应加大高铁的投资。
王梦恕表示，铁路产业投资基金方案上报后如果没有太多争议，几个月内具体方案就会出台。方案会重点保证投资人的收益，其收益率虽未必能超过6%，但肯定不会太低。
近日中国铁路总公司发布了2013年1-6月全国铁路主要指标完成情况。数据显示，上半年铁路固定资产投资为2,159.31亿元，同比增加21.5%；其中基本建设投资1,869.72亿元，同比增加25.7%，仅完成全年计划的约三分之一。
今年铁道部安排固定资产投资6,500亿元，其中基础建设投资5,200亿元，均较2012年有所增加。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。