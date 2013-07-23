路透基点：华通电脑贷款案签约，融资额从42亿台币提高至50亿--RLPC

路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，18家银行7月10日签约加入印刷电路板制造商华通电脑股份有限公司五年期融资案，融资规模先前从42亿台币提高至50亿台币(1.67亿美元)。

八家牵头行兼簿记行各承贷3亿台币，包括：台湾银行，中国信托商业银行，玉山银行，远东国际商业银行，兆丰国际商业银行，台北富邦银行，台湾合作金库银行和元大银行。

其它八家银行担任牵头行，各承贷2.9亿台币，包括：彰化银行，中华开发工业银行，第一商业银行，华南银行，台湾工业银行，台湾土地银行，台湾大众银行和台新国际商业银行。

上海商业储蓄银行承贷1.9亿台币，台中商业银行承贷9,000万台币。

台北富邦银行担任代理行。台湾银行、远东国际商业银行、兆丰国际商业银行与台湾合作金库银行担任文件管理行。

如先前报导，贷款利率较次级市场商业票据利率加码78个基点，最低税前利率为1.6%。

银行受邀以三个档次参贷：承贷6亿台币或者更多，可获得25基点的先付费用及牵头行头衔；承贷4-5.99亿台币，可获得12个基点的先付费用和共同经办行头衔；承贷2-3.99亿台币，可获得5个基点的先付费用。

如果支取金额低于60%，有15个基点的承诺费。

这笔贷款有1.5年宽限期，此后分八次每半年不等额偿还：8.3%(第1-4个半年)和16.6% (第5-8个半年)。

所获资金将用于营运资金，以及对2010年12月签署的50亿台币五年期分期偿还贷款进行再融资。那笔贷款的利率较90天期次级市场商业票据加码85个基点，利率最低为1.5%。

借款人的中国分支华通电脑(惠州)有限公司亦在2011年8月得到7,600万美元8.5年期分期偿还的定期贷款。贷款利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。(完)