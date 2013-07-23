两岸金融：两岸保险监理机构平台首次会议，10月有望举行--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 台湾本地媒体工商时报周二报导，中国保监会主席项俊波将会在10月中旬来台，届时可能举行两岸保险监理平台第一次首长会议。
工商时报引述金管会副主委王俪玲表示，台湾方面已提出一些合作议案，针对保险业者的需求，金管会将再进一步收集业者意见，与大陆方面沟通。
工商时报表示，台湾金管会保险局长曾玉琼本月初已悄悄前往大陆拜会保监会，邀请项俊波在参加10月16-20日首度在台举办的国际保险监理官年会（IAIS）时，可先进行两岸保险监理平台的会议。目前已确定项俊波10月中会来台，但与金管会主委陈裕璋会面的确切时间及议题则仍待敲定。
工商时报称，在金银三会、金证会后，两岸金融往来及投资许可管理办法修正，已获行政院同意，目前就待行政院决定是否要等服贸协订通过后，再公布新的两岸金融开放措施，即取消OECD限制、提高陆银来台参股上限等。
工商时报表示，由于金证会共识，大陆将核准台湾券商在大陆设有持股逾50%的子公司，因此金管会这次也修正条文，即大陆若核准台湾券商持股逾50%，则大陆券商来台参股比率也可〞专案核准〞，不受20%的限制，即目前金管会未开放大陆券商来台设子公司，只准参股。
工商时报也说，至于保险业部分，这次修法只有微调大陆保险业来台的信评等级，金管会希望透过两岸保险监理平台的首长会议，洽谈大陆寿险子公司合资比率逾50%、合资对象不以一家为限等重要议题，希望替保险业者争取更大的商机及经营空间。
目前台湾寿险有国泰人寿、台湾人寿 、新光人寿，在大陆设有与大陆合资方投资各50%的合资子公司，富邦人寿仍在苦等南京富邦紫京人寿的核准函，中国人寿 则是参股19.9%的建信人寿。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。