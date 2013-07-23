两岸金融：两岸保险监理机构平台首次会议，10月有望举行--报载

路透台北7月23日 - 台湾本地媒体工商时报周二报导，中国保监会主席项俊波将会在10月中旬来台，届时可能举行两岸保险监理平台第一次首长会议。

工商时报引述金管会副主委王俪玲表示，台湾方面已提出一些合作议案，针对保险业者的需求，金管会将再进一步收集业者意见，与大陆方面沟通。

工商时报表示，台湾金管会保险局长曾玉琼本月初已悄悄前往大陆拜会保监会，邀请项俊波在参加10月16-20日首度在台举办的国际保险监理官年会（IAIS）时，可先进行两岸保险监理平台的会议。目前已确定项俊波10月中会来台，但与金管会主委陈裕璋会面的确切时间及议题则仍待敲定。

工商时报称，在金银三会、金证会后，两岸金融往来及投资许可管理办法修正，已获行政院同意，目前就待行政院决定是否要等服贸协订通过后，再公布新的两岸金融开放措施，即取消OECD限制、提高陆银来台参股上限等。

工商时报表示，由于金证会共识，大陆将核准台湾券商在大陆设有持股逾50%的子公司，因此金管会这次也修正条文，即大陆若核准台湾券商持股逾50%，则大陆券商来台参股比率也可〞专案核准〞，不受20%的限制，即目前金管会未开放大陆券商来台设子公司，只准参股。

工商时报也说，至于保险业部分，这次修法只有微调大陆保险业来台的信评等级，金管会希望透过两岸保险监理平台的首长会议，洽谈大陆寿险子公司合资比率逾50%、合资对象不以一家为限等重要议题，希望替保险业者争取更大的商机及经营空间。