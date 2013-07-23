中国灾情：甘肃岷县漳县6.6级地震已造成89人死亡--新华

路透台北7月23日 - 新华社援引中国甘肃省抗震救灾指挥部周一晚间最新统计数据，截至目前岷县漳县交界地震灾害已造成死亡89人，失踪5人，受伤800多人。

新华社报导援引甘肃省定西市召开的岷县漳县交界地带地震灾害现场新闻发布会称，定西市组织急救车辆32辆，医护人员760人，设立流动医院10个、重点救治点8个。在重灾区岷县，当地组织了医疗队16支，出动救护车150多台次。目前，在地震中受灾的800多名伤员得到及时医治。

据甘肃省气象局介绍，24日下午到25日，甘肃省岷县、漳县等地将有一次较大的降水过程。因此，22日到24日上午是救援的黄金时期。

周一7时45分左右，岷县、漳县交界处发生的里氏6.6级地震。截至22日18时，甘肃岷县漳县6.6级地震共记录到余震422次，其中3.0级以上余震7次，包括5.0级-5.9级1次，3.0级-3.9级6次。目前，灾情还在进一步核查当中。