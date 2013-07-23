中国灾情：甘肃岷县漳县6.6级地震已造成89人死亡--新华

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 新华社援引中国甘肃省抗震救灾指挥部周一晚间最新统计数据，截至目前岷县漳县交界地震灾害已造成死亡89人，失踪5人，受伤800多人。
新华社报导援引甘肃省定西市召开的岷县漳县交界地带地震灾害现场新闻发布会称，定西市组织急救车辆32辆，医护人员760人，设立流动医院10个、重点救治点8个。在重灾区岷县，当地组织了医疗队16支，出动救护车150多台次。目前，在地震中受灾的800多名伤员得到及时医治。
据甘肃省气象局介绍，24日下午到25日，甘肃省岷县、漳县等地将有一次较大的降水过程。因此，22日到24日上午是救援的黄金时期。
周一7时45分左右，岷县、漳县交界处发生的里氏6.6级地震。截至22日18时，甘肃岷县漳县6.6级地震共记录到余震422次，其中3.0级以上余震7次，包括5.0级-5.9级1次，3.0级-3.9级6次。目前，灾情还在进一步核查当中。
这是今年中国继“４·２０”四川芦山地震之后，发生的又一次强烈地震。（完） (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。