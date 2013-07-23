全球金市：金价接近一个月高点，因美元疲软

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
金价周一触及每盎司1,339.91美元的一个月高点，因投资人担心近期下滑趋势反转，从而回补空头仓位。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克上周表示，其将会审慎缩减每月850亿美元的购债计划，自此之后金价便获得支撑。
上周贝南克于美国国会发表证词后所做的路透调查显示，美联储仍很有可能在9月宣布缩减买债。
周一公布的路透调查显示，在金银价格于今年稍早重挫之后，分析师多已经调降2013年金价及白银价格预估，预料2014年仍将维持疲软。
印度央行周一再度缩紧黄金进口，此举着眼于削减创纪录的经常帐赤字，不过当局解除信用交易的限制则是让国内卖家松一口气。
全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust 表示，周一止黄金持仓减0.13%至931.26吨。
智利一原住民团体的律师代表向路透表示，该团体要求最高法院撤销Barrick Gold Corp Pascua-Lama金矿的环保执照，因该公司寻求对此开发案进行全面重新评估。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。