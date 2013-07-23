港报社评：特首要启动危机应变--星岛日报7月23日

上任以来一直背负劏房风波烙印的发展局局长陈茂波，因为太太家族在新界东北拥有农地，卷起新一轮政治风暴。

陈茂波就任以来，围绕他的负面消息一桩接一桩，其中直接牵涉发展局长职能的2宗，都牵涉太太及其家族公司，先有持旧楼僭建劏房单位收租，后有今次在政府敲定发展新界东北的征地范围内，拥有2万方尺农地，估计可以获得逾千万元补偿。

两宗事件都是遭传媒揭发后，陈茂波才“挤牙膏”般向公众交代。现时政府的利益申报是以信任为基础，没有硬性规定申报配偶资产，只有涉及本人利益时才要申报。陈茂波辩解，表明自己已经做到机制要求，但是公众却怀疑他是否利用法律和规章的灰色地带为自己脱身。

陈茂波试图以妻子悉售公司股权来显示利益切割，但是，遭议员质询当中是否存在信托安排，为自己日后取回公司股份铺定后路。他在议员追问下，才勉强声称妻子是以商业价格出售公司股份，至于具体作价和买家是谁，他则以未获授权不得披露为理由，拒绝透露。

上次劏房事件，已经有议员质疑他是否适宜出任发展局长。今次事件性质严重，部分议员要求他下台，甚至有政党计画去廉政公署举报，因此不排除风波恶化的可能。

为保团队继续运作，政府初步取态是继续支持陈茂波，与此同时，特首应启动危机管理，以客观独立的途径，针对公众的质疑和要求，查清事件真相，以便作出应对措施。对于他和相关人士的土地利益瓜葛，必须开诚布公，主动跟进，避免事件对问责班子公信力的破坏扩大。

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