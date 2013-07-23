港报社评：特首要启动危机应变--星岛日报7月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
上任以来一直背负劏房风波烙印的发展局局长陈茂波，因为太太家族在新界东北拥有农地，卷起新一轮政治风暴。
陈茂波就任以来，围绕他的负面消息一桩接一桩，其中直接牵涉发展局长职能的2宗，都牵涉太太及其家族公司，先有持旧楼僭建劏房单位收租，后有今次在政府敲定发展新界东北的征地范围内，拥有2万方尺农地，估计可以获得逾千万元补偿。
两宗事件都是遭传媒揭发后，陈茂波才“挤牙膏”般向公众交代。现时政府的利益申报是以信任为基础，没有硬性规定申报配偶资产，只有涉及本人利益时才要申报。陈茂波辩解，表明自己已经做到机制要求，但是公众却怀疑他是否利用法律和规章的灰色地带为自己脱身。
陈茂波试图以妻子悉售公司股权来显示利益切割，但是，遭议员质询当中是否存在信托安排，为自己日后取回公司股份铺定后路。他在议员追问下，才勉强声称妻子是以商业价格出售公司股份，至于具体作价和买家是谁，他则以未获授权不得披露为理由，拒绝透露。
上次劏房事件，已经有议员质疑他是否适宜出任发展局长。今次事件性质严重，部分议员要求他下台，甚至有政党计画去廉政公署举报，因此不排除风波恶化的可能。
为保团队继续运作，政府初步取态是继续支持陈茂波，与此同时，特首应启动危机管理，以客观独立的途径，针对公众的质疑和要求，查清事件真相，以便作出应对措施。对于他和相关人士的土地利益瓜葛，必须开诚布公，主动跟进，避免事件对问责班子公信力的破坏扩大。
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。