港报社评：安倍口是心非，中日关系难改善--文汇报7月23日

日本参院改选，执政联盟取得过半议席。首相安倍晋三在记者会表示，希望中日尽快举行外交会谈或首脑会谈。安倍为赢取选举，不惜恶化中日关系以捞取选票。选举结束又表示要改善中日关系，充分暴露其言行不一的作风。中日能否改善关系，关键在于安倍能否拿出诚意，以实际行动纠正恶意损害中日友好的言行。

“说一套、做一套”是安倍一贯作风。自出任首相以来，安倍一边不断强调要和中国搞好关系，另一边却不断发出令中国感到不安的言论，做出令中国反感的举动安倍刻意激化中日矛盾，煽动日本民族主义情绪，吸引更多右翼选民将选票投给自民党，是自民党参院胜选的重要原因，但代价是令中日关系严重倒退，陷入两国建交以来的最低潮。

如今选举结束，安倍借公开场合摆出对华亲善友好姿态，当之前破坏中日关系的言行完全无发生过一样。众所周知，靖国神社问题就是长期影响中日关系的重要因素。就8月15日日本战败日是否会去参拜靖国神社问题，安倍竟然认为“向为国捐躯的英灵表示敬意是应该的”，这说明安倍右倾思想根深柢固，根本没有正视日本的历史错误。

此次日本参院改选，尽管执政联盟取得过半议席，结束参众两院分治的“扭曲国会”，但是以自民党为代表的右翼势力并未取得超过三分之二议席，而且此次投票率仅为52.61%，是历届倒数第3。安倍力求的修宪扩军机会渺茫，也反映出日本选民对右翼死抱民族主义抱有戒心，安倍应看清民心所向，如果继续挑拨中日矛盾，最终只会损人害己。

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