港报社评：陈茂波若要清晰切割应公开谁持有3幅地--明报7月23日

发展局长陈茂波主导新界东北新发展区事宜，而妻子许步明家族在区内囤地，他就土地归属等解释，即使技术上符合利益申报规定，但是公衆很难相信陈茂波和妻子与那3幅土地完全无关。在事件得到全面交代前，陈茂波应停止参与新发展区的工作。

陈茂波被质疑涉及的3幅土地，透过“国万实业有限公司”持有，其中2幅全资拥有，另一幅占三分之一业权。陈茂波当年负责买地，涉事公司除了他，另外就是许步明及其家族，这种亲属关系，除非有证据证明陈茂波对妻子和家族成员全无影响力，否则“没有实际利益”的说法，不可能让人相信。

陈茂波表示许步明去年10月已经卖掉拥有土地公司的股份，至于买家身分，他以此乃妻子家族的事为由，不予披露。按陈茂波的说法，股份卖给家族成员，许步明的切割就显得拖泥带水，公众难免质疑所谓买卖可能只是形成信托关系。

所以，陈茂波若坦荡荡，就应该公布妻子出售土地权益的全部文件，让公衆检视。陈茂波表示曾经向特首梁振英申报土地的事，其后他主动与妻子商量卖掉股份，获得同意。按陈茂波的说法，他以“太太拥有的东西，我没有实际利益”为由，故毋须在上任时向行政会议申报，然则上任之后，陈茂波为何向梁振英提出土地的事？

陈茂波是否继续适任发展局长，视乎他能否完全交代涉及利益输送或囤地自肥质疑。利益冲突嫌疑消除之前，陈茂波起码不应再参与新发展区的工作，因为在备受质疑之下，他继续负责推动新界东北新发展区工作，势将引起广泛反对。

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