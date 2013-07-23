港报社评：通胀升工资不前，港经济内外受压--信报7月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
香港6月份整体消费物价指数按年上升4.1%，但在内部经济活动放缓、薪金指数增速不前，加上中国经济下半年也放慢脚步、美国联储局“退市”引起加息的阴影，内外受压，不仅剧化通胀肆虐的破坏力，也增加第三季经济放缓的震荡风险。
值得注意的是，对香港经济产生负面影响的因素，当前却不断在发酵之中。中国经济进一步放缓；美国联储局主席伯南克上周重申6月议息会议的“退市”主张，意味资金源源流入香港，形成刺激消费以至零售业一片畅旺的外在动力，形势将变。
显然，外在环境的不利变化，令支撑本地经济增长的本地需求有减弱之虞。因此，6月通胀回升，虽升势非急遽，但联同香港经济受到发酵中不利因素的潜在冲击，形势变化值得警惕。事实上，香港零售在第三季能否保持畅旺也有保留。
本月上旬公布的5月零售业总销货量，扣除价格变动因素按年为上升12.2%。从报告分项资料看到，珠宝首饰、钟表及名贵礼物销货量贡献可观，受惠于金价下跌和内地旅客的奢侈品消费刺激，支撑了零售销货量猛增。
然而，随着中国经济进一步放缓，销售量双位数增长恐难以为继。如今香港虽处于全民就业状态，但今年首季就业人口实质平均薪金指数，仅较去年同期上升1.5%，显示了香港劳动力市场当前“高就业、低工资增长”的形势。
如今通胀趋升，从基层到中产家庭，相信都深感百物腾贵，但货币购买力萎缩、可支配收入增长不前之痛，捉襟见肘。面对香港整体形势的潜在不利变化，特区政府实宜及早筹谋，以免民怨加深累积。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。