港报社评：陈茂波卷囤地疑云，港府速拆弹--经济日报7月23日

发展局局长陈茂波被揭太太拥有新界东北农地，此或与他专责东北发展有直接利益冲突。陈茂波须全面交代事件始末，港府更须全面评估，向公众交代陈茂波是否合规。

昨有报道指陈茂波的太太及其家人，拥有新界东北发展区内三幅农地，按港府拟定的收地补偿计划，料可获取逾1,200万元补偿，质疑陈茂波有利益冲突。在新界东北拥有农地，与他专责处理、涉1,200亿元庞大发展利益的新界东北发展计划，在重大公众利益存利益冲突疑团。

平情而论，陈茂波称已在去年10月出售相关土地权益，若此解释属实，相信他亦意识潜在的利益冲突问题。惟公众对个中交易细节仍存疑问，陈茂波有最大责任向公众全面交代交易始末，拿出更具说服力的事实，释除民疑虑。

可惜的是，陈茂波民望先天不足，要挽回市民信任恐事倍功半。港府有责按照处理公职人员涉利益冲突的机制，全面检视他在相关土地利益的申报程序上是否合规，并向市民作更清晰交代。

惟今次事件，反映现行高官利益申报机制只需申报个人权利，已追不上公众对高官诚信愈来愈高的要求。港府须进一步完善机制，参考外国经验，考虑将高官配偶、未成年子女等直系亲属的权益加入申报，以回应民情。

市民亦须思量，香港是高度商业化社会，政府自商界寻觅人才是正常不过，但商界出身的人才，难免涉及一些直接间接的商业利益，关键是有否做好申报以避嫌。若走向另一极端，对利益冲突问题捕风捉影，恐令已极高温的政府热厨房更热烫，显非香港之福。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕