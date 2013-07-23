《香港报摘》--信报7月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条:
--华润集团董事长宋林，昨天回应本报查询时强调，华润电力 与华润燃气 合并计划对股东长远价值是好事，虽然合并未获通过，但集团将来也会通过内部协同方式，来建立集团在中国资源市场的掌控，以及有效使用的核心竞争力。 * 其他: --东风集团 母公司东风汽车公司上半年共售出171万辆汽车，按年增长5%；公司随即相应调整全年销售目标至350万辆，原订为332万辆，调升幅度5%。
--中移动 公布6月份营运数据显示，3G客户上客量增速放缓。6月份3G上客量为848.3万户，按月跌9%，总3G用户量达到1.37亿。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。