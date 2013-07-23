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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 09:10 BJT

《香港报摘》--信报7月23日

* 要闻版头条:

--华润集团董事长宋林，昨天回应本报查询时强调，华润电力 与华润燃气 合并计划对股东长远价值是好事，虽然合并未获通过，但集团将来也会通过内部协同方式，来建立集团在中国资源市场的掌控，以及有效使用的核心竞争力。 * 其他: 　　--东风集团 母公司东风汽车公司上半年共售出171万辆汽车，按年增长5%；公司随即相应调整全年销售目标至350万辆，原订为332万辆，调升幅度5%。

--中移动 公布6月份营运数据显示，3G客户上客量增速放缓。6月份3G上客量为848.3万户，按月跌9%，总3G用户量达到1.37亿。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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