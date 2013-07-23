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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 09:13 BJT

《中国重要政经日程》--7月23日

============================近日重要政经日程=======================

7/31(三)

*上午10时国新办举行新闻发布会，工业和信息化部总工程师、新闻发言人朱宏任，总工程师、新闻发言人张峰介绍2013年上半年工业通信业发展情况，并答记者问。

中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。

8/31(六)

2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日

9/11（三）

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

11/14(四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 谢衡)
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