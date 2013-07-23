港报财经评论：中港美楼市易升难跌--信报7月23日

中港美楼市易升难跌/ 习广思

港股继续呈闷局，即使中国内地媒体再放风，声言不准GDP跌穿七，但对股市气氛的帮助相当有限。港股5、6月急跌，因两大负面消息夹攻，一是美国退市忧虑，二是中国内地闹钱荒，市场担心经济下滑。现在市场已经消化这些因素，因为上周贝南奇讲话及中国内地放风保七，股市对此反应不大。中港股市进入业绩期，中资股尤其是金融股难寄予厚望，盈警股当然高危，但盈喜股亦可能是糖衣包装；反而近期美股业绩佳，美国银行业绩反映节省成本奏效，经济及股市表现刺激盈利增长，投资者可留意汇控 ，起码较内银优胜。美国楼市复苏，股市一片乐观，但许多人对此仍半信半疑，也有人提出泡沫再现论。中大全球政经硕士课程客席讲师黄元山早前在文章中就美国楼市有较全面的观察。他指出，目前美国楼市三线发展，一是由用家主导的城市如芝加哥、费城，楼市相对健康；二是传统贵价楼地区，楼价高企，但不会有大转变；三是由投机者主导的城市如拉斯维加斯等，楼价明显上升，是由资金所推动。

不过，楼市复苏会否持续？联储局虽然想退市，但更希望楼市持续复苏，才能拉动就业、消费，所以在政策层面上，美国楼市再下跌空间有限。资金面方面，美国投资者或投机者一早入市，现在流入美国的一批海外热钱，由中国及其他新兴市场资金带动，美国退市或将加快这批资金流入。然而，更大的讯号是来自保尔森入市的建议。闻说保尔森的黄金基金今年累跌65%，他在上周一个场合上，直指现时入市美国楼市还不迟，买楼是现时的最佳投资。不要忘记，保尔林一仗成名的是当年预测美国楼市见顶，如今建议买楼，看淡的投资者转看好的投资者，是美国楼市向好的一大讯号。

作为对冲大鳄，保尔森在黄金投资一役滑铁卢，没有人会同情，但“中国大妈”盲抢金的行为，或许能获得同情，只因中国人投资无门。耶鲁大学金融经济学教授陈志武在一个演讲会上表示，世界经济不断金融化，社会在制度化、合约化，通过合约合法增强各类证券的保值能力，但黄金没有创造价值能力，其金融属性也会被削弱。“中国大妈”有能力向华尔街大鳄接货，除了反映对黄金的盲目外，也反映她们钱太多。陈志武的洞察是，在中国，不管是非常有钱的家庭，还是一般家庭，理财选择非常少，股票吓怕了股民，除了房地产外没有地方可以投，任中国如何调控，也难达到预期效果。

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圆汇有力反弹/ 苏子

周日日本参议院选举结果符合市场本来的乐观预期，而美元兑日圆亦于昨晨纽西兰市场成功裂口高开及触及101.05高位，但可惜高开后却欠缺承接力，及后回落至100.5以下波动。昨天日经指数开市后，由于升幅远不及市场预期，高位仅见14,770点便乏力再升，并未如市场原先预期般有力挑战15,000点心理关口，结果令市场大失所望，汇市亦终于出现好消息出货的局面，美元兑日圆在日经指数开市后便遇上更严峻沽压及迅即跌破99.8╱100的重要即市支持区，幸而破位后便有趁低吸纳盘涌现，故汇价只是在止蚀沽盘推动下仅低见99.59便已止跌回稳，未见进一步考验更关键的98.85╱99.15支持区。

本来预期昨晨美元兑日圆应有力作出重大突破，但结果汇价的升势却极为短暂，故再次担心可能在市场情绪仍甚为看好美元兑日圆大方向下，稍后出现不升反跌的相反走势的机会正显着上升，短期内未必再有动力挑战103关口。短线而言，美元兑日圆一定要有力升逾7月的101.55高位阻力才可再次看好，否则宜提防稍后一旦同时失守20周SMA支持及本月11日的98.21低位后，将会出现逆转性的单边下跌浪。最近个多星期欧罗兑美元主要于本月11日的1.3至1.3206高低波幅内争持，欠缺明显方向。留意欧罗兑美元自上周二以大阳烛升至200天SMA支持以上收市后，便一直企稳之上波动；加上目前正显着上升中的10天SMA正准备突破200天SMA，即汇价技术上将出现利好后市的黄金交叉，故汇价在争持完毕后，应有极高机会向上突破上述争持区顶部。

后市若升逾顶部阻力后，可以迅即升至20天保历加通道的1.3225顶部阻力，以及近期跌幅的76.4%反弹目标以上波动及收市，预料随后欧罗兑美元应有甚高机会以单边市形式挑战上半年的1.3416高位阻力。故目前投资者可用200天SMA作为欧罗兑美元的好淡判别位，守稳之上宜采取买入策略。

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