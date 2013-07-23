港报财经评论：流动性不足，贷息难大跌--经济日报7月23日

流动性不足，贷息难大跌/ 余少文

人民银行取消贷款利率下限，为利率市场化踏出一步，但6月外汇占款录得七个月来首跌，加上人民银行暂停正回购操作和央票发行，反映中国内地流动性不足问题未解决，取消贷款利率下限措施，短期对内银股影响应有限。中国内地股市昨日反覆向上，上证重越2,000点，收2,004点；国指亦守9,400点，全日只跌33点或0.4%，收9,415点，成交额89亿港元，逆势上升主板H股回升至43%，环保概念股再成为股民追捧对象；红筹指数升25点或0.6%，收4,024点，主要是华创系止跌回升，再配合电讯股走高，令红筹重上4,000点，可惜成交额只有27亿港元，是今年新低。人民银行上周五晚公布全面开放金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，取消票据贴现利率管制，对农村信用社贷款利率不再设立上限，但继续严格执行差别化的住房信贷政策，故个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整。消息对内银股虽带来压力，惟中小银行沽压较大，如中信银行 、重庆农村商业银行 等。

其实，市场一个多星期前已传出央行会取消贷款利率下限，并维持存款利率限制，故消息并没有带来震撼，这只是利率市场化的一个小步，因为利率市场化的关键是开放存款利率，由于存款利率开放对银行业带来的影响较大，或是央行仍未开放此领域原因。惟央行如开放存款利率，或先在长期存款利率埋手，以便银行吸取长期资金来放贷，以及试水温，然后才会全面开放存款利率。由于利率市场化困扰内银股一段颇长时间，若然存款利率市场化迟迟未落实，对内银股而言，又会出现阴霾，股价受压在所难免。短期方面，始终认为贷款市场化对内银股的影响有限，因为中国内地流动性仍然不足，中国内地银行业有能力保持贷款利率不会大幅下降，甚至乎可维持在基准利率以上。

其实，央行一直控制银行的贷款增长速度，6月新增贷款8,600亿元人民币，而非早期传出达1万亿元人民币，便是央行叫停银行6月较后日子的放贷。另一原因也有可能是流动性不足，故减慢银行6月后期的贷款力度，除了当时银行同业拆息飈升外，央行昨日的外汇占款数字亦透露，6月外汇占款减少412亿元人民币，是7个月来首次下跌，又跟今年第一个月份即1月出现天量的6,837亿元人民币新增外汇占款比较，半年内出现180度转变。

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