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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 12:53 BJT

新债招标：台湾20年公债102/8得标利率2.1%符合预期，再度不足额发行

路透台北7月23日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再度不足额发行，已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。

先前路透调查显示，本期公债得标利率预估中值在2.090-2.125%间，最低预估在2.000%，最高在2.150%。

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币，实际发行额仅有120.014亿台币。投标总额387亿台币，投标倍数为1.29倍，低于上次两年期公债102/7的1.88倍。

各行业的得标比重方面，银行得标比重12.51%、保险业41.66%、证券业32.5%、票券业13.33%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良)
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