新债招标：台湾20年公债102/8得标利率2.1%符合预期，再度不足额发行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年期公债102/8 得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再度不足额发行，已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。
先前路透调查显示，本期公债得标利率预估中值在2.090-2.125%间，最低预估在2.000%，最高在2.150%。
交易商竞标部份公告发行额为300亿台币，实际发行额仅有120.014亿台币。投标总额387亿台币，投标倍数为1.29倍，低于上次两年期公债102/7的1.88倍。
各行业的得标比重方面，银行得标比重12.51%、保险业41.66%、证券业32.5%、票券业13.33%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。