《日圆汇率分析》外汇期权暗示美元/日圆可能触底反弹

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**波动率下滑**
由于7月和8月有许多投资人去度假，交易量会下滑，美元兑日圆不太可能很快反转走势。
一个月期隐含波动率 持续下滑，显示美元兑日圆未来几周不太可能大幅波动，但交易商表示，周一对于做空日圆有部分需求。
分析师表示，选举结果会给予投资人信心，相信政府将完成改革，同时维持超宽松货币政策。
这应会抑制日本债券收益率，让美债维持利差优势。
“我们相信，在日本经济改革的背景下，海外债券的相对吸引力会升高，使得日圆受压，”摩根士丹利的分析师在报告中称。
渴求收益的日本投资人上周连续第二周净买入海外债券，且买入量为2012年9月以来最高。(完) (编译 李春喜/王冠中; 审校 沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。