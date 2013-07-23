《日圆汇率分析》外汇期权暗示美元/日圆可能触底反弹

**波动率下滑**

由于7月和8月有许多投资人去度假，交易量会下滑，美元兑日圆不太可能很快反转走势。

一个月期隐含波动率 持续下滑，显示美元兑日圆未来几周不太可能大幅波动，但交易商表示，周一对于做空日圆有部分需求。

分析师表示，选举结果会给予投资人信心，相信政府将完成改革，同时维持超宽松货币政策。

这应会抑制日本债券收益率，让美债维持利差优势。

“我们相信，在日本经济改革的背景下，海外债券的相对吸引力会升高，使得日圆受压，”摩根士丹利的分析师在报告中称。