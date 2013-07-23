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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 09:46 BJT

芝加哥期市：玉米价格因天候有利收成连续第二日下跌，大豆微跌

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 658.00 -1.75 -0.27% 866.34 40

CBOT玉米 493.00 -5.00 -1.00% 758.34 21

CBOT大豆 1281.25 -7.25 -0.56% 1573.25 48

CBOT稻米 $15.47 $0.06 +0.42% $15.48 51

美国原油 $106.95 $0.01 +0.01% $89.55 66

汇率

欧元/美元 $1.319 $0.090

美元/澳元 0.926 -0.130

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李婷仪 审校 沈以文/徐文焰)
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