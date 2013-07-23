重发-更新版 1-中国公开市场：资金紧但央行冷眼旁观，延续不轻易放松流动性导向

(重发以补上遗落段落)

* 资金紧张，但周二公开市场操作方面仍悄无声息

* 央行冷眼旁观延续此前不轻易放松流动性的导向

* 多层影响因素令机构对月底前资金前景难乐观

* 预期月底前难见正回购或央票重启

路透北京7月23日 - 虽然银行间资金紧张，但中国央行并不为之动容，周二公开市场操作方面仍悄无声息，继续此前连四周空窗操作状态。交易员认为，央行的冷眼旁观是延续了此前不愿轻易放松流动性的导向。

本周逢多支新债集中缴款，且近期大行分红影响未消，月末又将至，多层因素叠加令机构对7月底前资金前景难持乐观心态，这或令月末前央行重启正回购或央票等回收流动性操作难具成熟条件。

“钱紧！基本没什么行出钱，公开市场没操作应该还是延续之前的引导方向。620的时候也没出来，那时候还在做正回购和央票呢，现在央行没火上浇油就不错了。”华中一银行交易员说。

北京一券商分析师也认为，面对紧张的资金面，央行没有轻举妄动符合预期，同时监管层传达的意思也比较明确，即不愿轻易放松流动性，且她预期未来放松的可能性偏弱。

受大型银行上缴分红等因素持续扰动，中国银行间资金市场周一被迫延长交易时间，以满足部分未轧平头寸机构的交易需求。 今日早盘，虽然主要回购利率 波动不甚明显，但资金供不应求情况严重。

上述银行交易员表示，不好借钱，今天已经很难过了，7月底前估计都不会好过，所以重启正回购或者央票概率偏小，“不过如果资金太紧张了，央行定向发一些逆回购倒是有可能。”

据路透统计，本周公开市场正回购及央票均无到期；而期内有逾10支发行规模在50亿元人民币以上的新债在本周缴款，规模过千亿元。(欲浏览中国金融市场本周资金面影响因素一览，请点选 )

在上报需求方面，本周公开市场一级交易商仍可上报包括三个月央票、七及14天逆回购，以及28天正回购在内的多项内容。此前四周的情况是，即使央行允许上报各种需求，但最后都询而未发。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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