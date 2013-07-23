新债招标：中国国开行一年和三年增发债中标收益率均低于预期--业内人士

路透上海7月23日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的一年期固息债中标收益率为4.2462%，此前市场预测均值为4.31%。

该行同时招标增发的三年期固息债中标收益率为4.2826%，此前预测均值为4.30%。

已投标结束的两期债具体招标结果如下：

一年 三年

中标收益率 4.2462% 4.2826%

预测均值 4.31% 4.30%

投标倍数 4.21倍 3.06倍

稍后国开行还将增发五年和七年两期shibor基准的浮息债。市场利差预测均值分别为16bp和21bp。

今日增发四期债的具体条款如下：

第27期债第二次增发 第28期债第二次增发

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发行总量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/固息 三年/固息

票面利率 3.9100% 3.9799%

招标时间 7月23日9:30-10:30 7月23日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

缴款日/起息日 7月29日/7月18日 7月29日/7月18日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 7月31日 8月2日

基本承销额 不设立 不设立

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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第34期第一次增发 第35期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

票面利差 0bp 14bp

招标时间 7月23日9:30-11:10 7月23日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月29日 7月29日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 8月2日 8月2日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

发行人增发权利 保留 保留