新债招标：中国国开行一年和三年增发债中标收益率均低于预期--业内人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月23日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的一年期固息债中标收益率为4.2462%，此前市场预测均值为4.31%。
该行同时招标增发的三年期固息债中标收益率为4.2826%，此前预测均值为4.30%。
已投标结束的两期债具体招标结果如下：
一年 三年
中标收益率 4.2462% 4.2826%
预测均值 4.31% 4.30%
投标倍数 4.21倍 3.06倍
稍后国开行还将增发五年和七年两期shibor基准的浮息债。市场利差预测均值分别为16bp和21bp。
今日增发四期债的具体条款如下：
第27期债第二次增发 第28期债第二次增发
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发行总量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 一年/固息 三年/固息
票面利率 3.9100% 3.9799%
招标时间 7月23日9:30-10:30 7月23日9:30-10:30
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
缴款日/起息日 7月29日/7月18日 7月29日/7月18日
分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日
上市日 7月31日 8月2日
基本承销额 不设立 不设立
付息频率 按年 按年
发行人增发权利 保留 保留
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第34期第一次增发 第35期第一次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
票面利差 0bp 14bp
招标时间 7月23日9:30-11:10 7月23日9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 7月23日 7月23日
缴款日 7月29日 7月29日
分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日
上市日 8月2日 8月2日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
发行人增发权利 保留 保留
------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。