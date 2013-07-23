金属期市：伦铜从一个月高位回落，因投资者了结获利

中国国务院副总理张高丽近日表示，中国处于经济转型升级的关键时期，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时适度预调微调，增强宏观调控的针对性和实效性。

路透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍最有可能在9月宣布缩减月度购债规模。此次调查是在美联储主席贝南克上周国会作证之后进行的。

美国6月成屋销售意外下降，之前连续两个月大幅上升的趋势暂歇，但房价涨至五年高位表明，楼市复苏状态未改。

啤酒制造商MillerCoors LLC呼吁美国立法者及监管单位，加强对伦敦金属交易所(LME)的监督。铝价涨势走了数年，已增加酿酒业数以10亿美元计的成本。(完)

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