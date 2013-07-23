《香港报摘》--其他报纸重要消息7月23日

* 明报

--耀才证券 旗下全资附属耀才金业昨在港推出现货黄金买卖服务，为全港首间同时提供现货黄金买卖张数即时数据的交易商。该交易平台是由四间外资国际银行开价及提供买卖，加上提供买卖张数资料，尽量做到公平，但仅接受网上交易，不接受电话买卖。耀才主席叶茂林表示，有信心可于短期内回本，亦有意日后提供现货外汇交易。

--国泰 将于今年10月开设马尔代夫航线，每星期将有四班航机往返，待政府批准后，首航日期将定于10月27日。 * 东方日报

--市场估计，五大发展商下月有机会同步开盘，令下月新盘所涉单位至少达2,435伙，创新例后单月开盘量新高，当中以新世界 元朗溱柏提供的1,620伙，成为今年暂时最大规模开售的新盘。 * 星岛日报

--发展局局长陈茂波疑涉新界东北囤地被质疑有利益冲突，多个政党今天都会到廉政公署举报。

--和黄 有意出售百佳超级市场，但暂仍未有定案。百佳发言人强调，屈臣氏集团不时会做全球业务评估，对百佳策略性评估，是例行商业活动，但现阶段不保证是项评估会达至任何交易。

--前海首批三幅地皮本周五(26日)拍卖。有接近恒大地产 人士透露，恒大已确定计画赴前海投地。而万科 表示，投地关乎商业机密，暂时不便多说。 * 苹果日报

--阿里巴巴最快9月在港启动上市程序。据了解，有两间重量级美资及欧资投行，初步向阿里提交建议，上市估值介乎750亿至800亿美元。有阿里员工于集团的内联网上放售3万股集团股票，两日后套现600万港元。

--九仓电讯与合和集团签订合约，租用九龙湾国际展贸中心共5万方尺办公室，月租约100万港元，尺租约21港元，属市价。另加上已租赁的5万方尺，办公室空间合共10万方尺，计划今年底迁入。

--中联重科 公告，指出5月28日所发的公告内容乃指公司营销业务系统中的华中区域的定单信息，而非财务系统的会计数据，并发现公司于第三季度起，按季销售收入出现下滑，以致利润下降。 * 文汇报

--中银香港 调高人民币定存利率，12个月定存年利率达2.8厘，有分析认为，资金成本回稳，中银息率与市场高位仍有差距，短期调整仅属正常商业决定。

--雅居乐 宣布，公司通过一间全资附属公司通过挂牌出让方式，以20.39亿元人民币投得江苏省无锡市滨湖区太湖新城地皮使用权，将以公司内部资源支付。

--据上海市规划和国土资源管理局网站刊登的公告，上海市徐汇区 “徐家汇中心项目”地块近期首先进行出让预申请，底价为175.26亿元人民币。据悉，多家大型香港地产商均表示对地块感兴趣。 * 大公报

--熔盛重公 昨日宣布，向世界第二大矿业公司淡水河谷交付一艘38万吨级超大矿砂船，为熔盛今年交付的第四艘矿砂船。该船在设计上注重降低油耗及碳化物排放量，更加环保节能，性能方面优于现在的各类矿砂船，同时是目前世界上最大的矿沙船。

--网龙 昨日宣布，以平均价每股17.79港元，回购合共79.45万股，占已发行的股份的0.155% 。网龙主席兼执行董事刘德建表示，回购股份对网龙资本有利，反映董事会及管理团队对集团业务前景和可持续增长的信心。(完)