路透调查：钯金有望成为2013年表现最佳的贵金属，铂金前景蒙阴

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
主要生产国俄罗斯的战略性销售过去几年来持续下降，2013年料继续减少。
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**下调铂金价格预估**
调查显示，分析师对铂金仍持正面看法，但乐观程度远低于三个月前，这是因铂金面临来自欧洲汽车业需求减少的风险，且与黄金价格有高度关连性。
“对铂金的触媒催化剂需求显然疲软，”南非标准银行分析师Walter de Wet称。
铂金 今年均价料在每盎司1,520美元，远低于4月预测的1,683.50美元，也低于2012年均价1,546美元。2014年铂金均价料在1,610美元。
铂金供应因南非产量减少而易受打压，罢工和因南非货币兰特疲弱而自动停工等因素，累及南非部分矿商的产量。
“矿业争议对铂金价格应属有利，但我们比较担心的是，近几个月来有多少需求是来自南非上市交易基金(ETF)，以及一旦这类需求停止，后续将如何，”麦格理在一份报告称。
过去一季铂金供应部分是由南非一支新成立的铂金ETF所吸收。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。