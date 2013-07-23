路透调查：钯金有望成为2013年表现最佳的贵金属，铂金前景蒙阴

主要生产国俄罗斯的战略性销售过去几年来持续下降，2013年料继续减少。

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中国汽车销售和钯金价格相关图表，请点选：

(link.reuters.com/nyg45t)

欧洲汽车注册数量和铂金价格相关图表，请点选：

(link.reuters.com/zyd69s)

**下调铂金价格预估**

调查显示，分析师对铂金仍持正面看法，但乐观程度远低于三个月前，这是因铂金面临来自欧洲汽车业需求减少的风险，且与黄金价格有高度关连性。

“对铂金的触媒催化剂需求显然疲软，”南非标准银行分析师Walter de Wet称。

铂金 今年均价料在每盎司1,520美元，远低于4月预测的1,683.50美元，也低于2012年均价1,546美元。2014年铂金均价料在1,610美元。

铂金供应因南非产量减少而易受打压，罢工和因南非货币兰特疲弱而自动停工等因素，累及南非部分矿商的产量。

“矿业争议对铂金价格应属有利，但我们比较担心的是，近几个月来有多少需求是来自南非上市交易基金(ETF)，以及一旦这类需求停止，后续将如何，”麦格理在一份报告称。

过去一季铂金供应部分是由南非一支新成立的铂金ETF所吸收。(完)

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