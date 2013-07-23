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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 10:03 BJT

日本经济：日本政府连续第三个月上调经济评估，称通缩缓和

工业生产“在以温和步伐增长”，政府连续第三个月上调对工业生产的评估。

报告称，企业信心在好转，为五个月来首度上调。

日本政府重申，随着企业获利改善渗透进家庭收入和企业投资，以及出口反弹，日本经济将持续复苏。(完) (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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