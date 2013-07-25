《中国金融债发行日程表》--7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================== 农发行 100 1 *4.30% 固息金融债 7/23-7/26 农发行 100 5 *4.30% 固息金融债 7/23-7/26 国开行 50 1 *4.2462% 固息金融债 7/25-7/29 50 3 *4.2826% 固息金融债 7/25-7/29 （今年27-28期第二次增发） 50 5 *5.072% 浮息金融债 7/25-7/29 (三个月SHIBOR基准，基本利差41.2bp) 50 7 *5.2517% 浮息金融债 7/25-7/29 (三个月shibor，基本利差59.17bp，34-35期首次增发) *天津滨海农商行 至多15 10 周四招标 固息二级资本债 7/25 (区间6.2%-6.5%) *交通银行 100 5 4.37% 固息金融债 7/26-7/29 *莱商银行 至多20 5 下周一招标 固息金融债 7/30-8/5 国开行 *不超300 *1/3/5/7/10 下周二招标 *固息金融债 *7/31-8/2 (第27-31期固息债的增发债) 进出口行 80 10 4.2961% 固息金融债 7/12-7/25 (参考收益率，今年第13期增发债) 国开行 160 -- 8/6招标 -- -- 国开行 260 -- 8/13招标 -- -- 国开行 160 -- 8/20招标 -- -- 国开行 260 -- 8/27招标 -- -- 国开行 160 -- 9/3招标 -- -- 国开行 260 -- 9/10招标 -- -- 国开行 160 -- 9/17招标 -- -- 国开行 260 -- 9/24招标 -- -- 国开行 150 -- 10/8招标 -- -- 国开行 260 -- 10/15招标 -- -- 国开行 150 -- 10/22招标 -- -- 国开行 260 -- 10/29招标 -- -- 国开行 150 -- 11/5招标 -- -- 国开行 260 -- 11/12招标 -- -- 国开行 150 -- 11/19招标 -- -- 国开行 260 -- 11/26招标 -- -- 国开行 150 -- 12/3招标 -- -- 国开行 260 -- 12/10招标 -- -- 国开行 140 -- 12/17招标 -- -- 国开行 260 -- 12/24招标 -- -- 农发行 -- -- 8/8招标 -- -- 农发行 -- -- 9/12招标 -- -- 农发行 -- -- 10/10招标 -- -- 农发行 -- -- 11/7招标 -- -- 注: *表示新增.(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。