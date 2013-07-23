台湾汇市：台币盘初随日圆趋升，但股利汇出因素限制升幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 台币兑美元 周二盘初随日圆 趋升反应，但升幅有限。交易商指出，本周有部分大型企业将发放企业现金股利，早盘见部分外资银行的美元买盘，疑似为股利汇出相关需求，令台币升幅受限。
交易员指出，虽外资银行的美元买盘不弱，但29.900以上亦见部分出口商抛汇，整体而言仍将台币价位限制于区间，大幅波动的机会不大，但成交逐渐热络。他们认为，今日台币仍将与亚币稍稍偏强的调性一致，股利因素的影响可能有限。
若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.860-29.900，上日在29.875-29.920，收盘价为29.935。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点在平盘附近小幅折价，显示远汇市亦微微看升台币，与近来国际市场美元表现较为弱势的看法一致。
本地时间10:05时，台北外汇中心 台币兑美元走升4分报29.895。
明日(24日)台积电 将有高达777.73亿台币的现金股利数额发放，市场人士非正式估计该公司约有七成是外资股东，令本周买汇需求浮现。今日则有台塑化 24.77亿台币的现金股利发放。
参看2013年上市柜公司现金股利发放日程表，请点选 。
交易员观察市场最新动态：
* 早盘外资银行美元买气不弱，疑为股利发放前的买汇需求升温
* 出口商在29.90以上见到部分美元卖盘
* 短线股利发放因素或小幅影响盘势，但月底前仍须留意美元趋弱是否持续
* 台股 大涨，观察外资买超力道
* 汇市开盘47分钟成交量约1.09亿美元，较上日同期约0.5亿美元明显增温
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.910
最新相关报导链接：
* 美国经济：6月成屋销售下降但房价达五年高位，楼市仍在复苏
* 中国外汇：预计下半年中国跨境资金将在波动中趋向基本平衡--外管局
* 东京汇市：美元弱势整理，葡萄牙公债收益率下降提振欧元
* 中国经济：适时适度预调微调，增强宏观调控针对性和实效性--副总理
* 路透调查：FED料9月缩减刺激举措，贝南克证词未改变分析师预期
* 分析师观点：台湾6月外销订单年减3.5%不如预期，中国景气放缓 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。