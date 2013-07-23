台湾汇市：台币盘初随日圆趋升，但股利汇出因素限制升幅

路透台北7月23日 - 台币兑美元 周二盘初随日圆 趋升反应，但升幅有限。交易商指出，本周有部分大型企业将发放企业现金股利，早盘见部分外资银行的美元买盘，疑似为股利汇出相关需求，令台币升幅受限。

交易员指出，虽外资银行的美元买盘不弱，但29.900以上亦见部分出口商抛汇，整体而言仍将台币价位限制于区间，大幅波动的机会不大，但成交逐渐热络。他们认为，今日台币仍将与亚币稍稍偏强的调性一致，股利因素的影响可能有限。

若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.860-29.900，上日在29.875-29.920，收盘价为29.935。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点在平盘附近小幅折价，显示远汇市亦微微看升台币，与近来国际市场美元表现较为弱势的看法一致。

本地时间10:05时，台北外汇中心 台币兑美元走升4分报29.895。

明日(24日)台积电 将有高达777.73亿台币的现金股利数额发放，市场人士非正式估计该公司约有七成是外资股东，令本周买汇需求浮现。今日则有台塑化 24.77亿台币的现金股利发放。

参看2013年上市柜公司现金股利发放日程表，请点选 。

交易员观察市场最新动态：

* 早盘外资银行美元买气不弱，疑为股利发放前的买汇需求升温

* 出口商在29.90以上见到部分美元卖盘

* 短线股利发放因素或小幅影响盘势，但月底前仍须留意美元趋弱是否持续

* 台股 大涨，观察外资买超力道

* 汇市开盘47分钟成交量约1.09亿美元，较上日同期约0.5亿美元明显增温

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.850-29.910

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