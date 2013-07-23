台湾债市：静待20年券标售变数厘清，早盘交易极度关望

交易员指出，市场对20年券得标利率看法南辕北辙，偏多者认为有机会下探2.000%，保守者则上看2.200%。惟这些预期是以300亿台币筹码全数标出为前提，若再加进财政部可能截标的变数，得标利率到底落在哪，预估的难度相当高。