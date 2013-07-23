台湾债市：静待20年券标售变数厘清，早盘交易极度关望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 台湾债市周二盘初几乎没有交易，五年期公债102/2 在开盘一小时后，成交值仅2亿台币。交易员表示，20年公债102/8将在中午标售，由于各方对得标利率预期落差颇大，令交易商心态相当审慎。
交易员指出，市场对20年券得标利率看法南辕北辙，偏多者认为有机会下探2.000%，保守者则上看2.200%。惟这些预期是以300亿台币筹码全数标出为前提，若再加进财政部可能截标的变数，得标利率到底落在哪，预估的难度相当高。
“(得标利率)要到2.20%有困难，除非财政部放手。”一位寿险业交易员说。
交易员观察市场最新动态：
* 20年得标利率多空分界点在2.15%，寿险业态度是关键。
* 财政部为让300亿筹码顺利发行，不排除找大型公股银行协助。
* 国际债市短线气氛偏多，惟台债仍面临信心不足问题。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在1.04-1.07%
本地时间10:08最新报价：
* 102/2殖利率走低0.70基点，报1.0530%。
* 102/6殖利率开盘逾一小时未有成交。
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* 美国经济：企业或随着经济政策不确定性降低而增加招聘--联储报告 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。