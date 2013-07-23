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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 10:13 BJT

台湾债市：静待20年券标售变数厘清，早盘交易极度关望

路透台北7月23日 - 台湾债市周二盘初几乎没有交易，五年期公债102/2 在开盘一小时后，成交值仅2亿台币。交易员表示，20年公债102/8将在中午标售，由于各方对得标利率预期落差颇大，令交易商心态相当审慎。

交易员指出，市场对20年券得标利率看法南辕北辙，偏多者认为有机会下探2.000%，保守者则上看2.200%。惟这些预期是以300亿台币筹码全数标出为前提，若再加进财政部可能截标的变数，得标利率到底落在哪，预估的难度相当高。

“(得标利率)要到2.20%有困难，除非财政部放手。”一位寿险业交易员说。

交易员观察市场最新动态：

* 20年得标利率多空分界点在2.15%，寿险业态度是关键。

* 财政部为让300亿筹码顺利发行，不排除找大型公股银行协助。

* 国际债市短线气氛偏多，惟台债仍面临信心不足问题。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.04-1.07%

本地时间10:08最新报价：

* 102/2殖利率走低0.70基点，报1.0530%。

* 102/6殖利率开盘逾一小时未有成交。

以下为最新相关报导链接：

* 日本经济：日本政府连续第三个月上调经济评估，称通缩缓和

* 《美债周二展望》公债价格在新债供应前持稳

* 美国经济：企业或随着经济政策不确定性降低而增加招聘--联储报告 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)
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