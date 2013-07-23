《香港重要政经日程》--7月23日-7月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
7月23日（周二）
-- 凯德商用 公布中期业绩。
-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。
-- 华保亚洲 公布全年业绩。
-- 信义玻璃 公布中期业绩。
--11:00 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。
--16:30 中国天化工 股东特别大会。
==================近期重要政经消息==================
7月24日（周三）
-- ASM太平洋 公布中期业绩。
-- 华人置业 公布中期业绩。
-- 中民控股 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布中期业绩。
--11:00 积华生物医药 股东周年大会。
--15:00 中国东方文化 股东特别大会。
7月25日（周四）
-- 公布6月份出入口数字。
-- 北人印刷 公布中期业绩。
-- 长江基建 公布中期业绩。
-- Dynam Japan 公布首季度业绩。
-- 黄河实业 公布全年业绩。
--10:30 汉港房地产 股东周年大会。
7月26日（周五）
-- 友邦保险 公布中期业绩。
-- CEC国际 公布全年业绩。
-- City e-Solutions Ltd 公布中期业绩。
-- 品质国际 公布全年业绩。
-- 天行国际 公布全年业绩。
--10:00 先施 股东周年大会。
--10:30 大同集团 股东特别大会。
--12:00 金沙中国 股东特别大会。
--15:00 联康生物科技 股东周年大会。
7月29日(周一)
-- 中国海外宏洋集团 公布中期业绩。
-- 利福国际 公布中期业绩。
-- TOM集团 公布中期业绩。
--09:00 洛阳玻璃股份 河南洛阳举行第一次临时股东大会。
--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行首次临时股东大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
--15:00 江晨国际 股东特别大会。
*7月30日(周二)
-- 百宏实业 公布中期业绩。
-- 华能国际电力股份 公布中期业绩。
-- 山东新华制药股份 公布中期业绩。
-- 汇多利 公布年报。
--10:00 中国卫生控股 股东特别大会。
--10:00 龙源电力 于北京举行临时股东大会。
--11:00 经济日报集团 股东周年大会。
--11:00 首都信息 于北京举行临时股东大会。
--14:00 中材股份 于北京举行临时股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。