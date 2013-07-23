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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 10:15 BJT

《香港重要政经日程》--7月23日-7月30日

==================今日重要政经消息==================

7月23日（周二）

-- 凯德商用 公布中期业绩。

-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。

-- 华保亚洲 公布全年业绩。

-- 信义玻璃 公布中期业绩。

--11:00 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。

--16:30 中国天化工 股东特别大会。

==================近期重要政经消息==================

7月24日（周三）

-- ASM太平洋 公布中期业绩。

-- 华人置业 公布中期业绩。

-- 中民控股 公布全年业绩。

-- 电能实业 公布中期业绩。

--11:00 积华生物医药 股东周年大会。

--15:00 中国东方文化 股东特别大会。

7月25日（周四）

-- 公布6月份出入口数字。

-- 北人印刷 公布中期业绩。

-- 长江基建 公布中期业绩。

-- Dynam Japan 公布首季度业绩。

-- 黄河实业 公布全年业绩。

--10:30 汉港房地产 股东周年大会。

7月26日（周五）

-- 友邦保险 公布中期业绩。

-- CEC国际 公布全年业绩。

-- City e-Solutions Ltd 公布中期业绩。

-- 品质国际 公布全年业绩。

-- 天行国际 公布全年业绩。

--10:00 先施 股东周年大会。

--10:30 大同集团 股东特别大会。

--12:00 金沙中国 股东特别大会。

--15:00 联康生物科技 股东周年大会。

7月29日(周一)

-- 中国海外宏洋集团 公布中期业绩。

-- 利福国际 公布中期业绩。

-- TOM集团 公布中期业绩。

--09:00 洛阳玻璃股份 河南洛阳举行第一次临时股东大会。

--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行首次临时股东大会。

--10:30 豪特保健 股东周年大会。

--15:00 江晨国际 股东特别大会。

*7月30日(周二)

-- 百宏实业 公布中期业绩。

-- 华能国际电力股份 公布中期业绩。

-- 山东新华制药股份 公布中期业绩。

-- 汇多利 公布年报。

--10:00 中国卫生控股 股东特别大会。

--10:00 龙源电力 于北京举行临时股东大会。

--11:00 经济日报集团 股东周年大会。

--11:00 首都信息 于北京举行临时股东大会。

--14:00 中材股份 于北京举行临时股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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