《香港重要政经日程》--7月24日-7月31日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
7月24日（周三）
-- ASM太平洋 公布中期业绩。
-- 华人置业 公布中期业绩。
-- 中民控股 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布中期业绩。
--11:00 积华生物医药 股东周年大会。
--15:00 中国东方文化 股东特别大会。
==================近期重要政经消息==================
7月25日（周四）
-- 公布6月份出入口数字。
-- 北人印刷 公布中期业绩。
-- 长江基建 公布中期业绩。
-- Dynam Japan 公布首季度业绩。
-- 黄河实业 公布全年业绩。
--10:30 汉港房地产 股东周年大会。
7月26日（周五）
-- 友邦保险 公布中期业绩。
-- CEC国际 公布全年业绩。
-- City e-Solutions Ltd 公布中期业绩。
-- 品质国际 公布全年业绩。
-- 天行国际 公布全年业绩。
--10:00 先施 股东周年大会。
--10:30 大同集团 股东特别大会。
--12:00 金沙中国 股东特别大会。
--15:00 联康生物科技 股东周年大会。
7月29日(周一)
-- 中国海外宏洋集团 公布中期业绩。
-- 利福国际 公布中期业绩。
-- TOM集团 公布中期业绩。
--09:00 洛阳玻璃股份 河南洛阳举行第一次临时股东大会。
--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行首次临时股东大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
--15:00 江晨国际 股东特别大会。
7月30日(周二)
-- 百宏实业 公布中期业绩。
-- 华能国际电力股份 公布中期业绩。
-- 山东新华制药股份 公布中期业绩。
-- 汇多利 公布年报。
--10:00 中国卫生控股 股东特别大会。
--10:00 龙源电力 于北京举行临时股东大会。
--11:00 经济日报集团 股东周年大会。
--11:00 首都信息 于北京举行临时股东大会。
--14:00 中材股份 于北京举行临时股东大会。
*7月31日(周三)
-- 香港金管局公布6月货币统计。
-- 香港金管局公布6月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布6月财政报告。
-- 中国绿色食品 公布年报。
-- 依利安达 公布中期业绩。
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 和记港陆 公布中期业绩。
-- 和记电讯香港 公布中期业绩。
--10:00 深圳科技 股东特别大会。
--10:00 领汇房产基金 基金单位持有人周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。