《热点透视》底特律破产帮了市政债持有人的大忙

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 白云

路透纽约7月22日 - 底特律破产帮了该市债券持有人一个大忙。底特律希望在重组过程中将债券包括进来，在规模达3.7万亿(兆)美元的美国市政债市场看来，这些债券是不容商量必须偿付的。这成为又一个说明投资者对政府的还债选择有限掉以轻心的例子。

眼下存在争议的是底特律的一般责任(GO)债券。这类债券最接近主权债，因为市政府承诺用税收向借款人及时全数偿还借款。很多人以为有这样的承诺在，GO债券就享有比养老金和其它退休金等普通无担保债务更优先的偿付权。

可底特律的情况不同。该市负责处理财政问题的紧急事务主管Kevyn Orr提议将GO债券持有人与退休公务员归为同类，而底特律欠后者的钱是前者的17倍。

投资者当然不乐意被迫与退休公务员争夺还款资源。GO债券交易并不活跃，但它们在底特律申请破产时受到冲击。据Markit数据，无担保GO债券自5月以来已经跌去55%，而Orr在6月向债权人提出了他的债务重组提议。

可问题远远没有得到解决。就连底特律能否合法申请破产都还是个未知数。但有希腊违约、美国债信评级遭调降、且不再存在AAA评级的主权债发行方这些前车之鉴，围绕GO债券这一市政债市场最受推崇券种的争议，应成为敲打投资者神经的又一记警钟，提醒他们以前的安全标准不再适用现在的形势。

不过，在成见被打破前，想不受这些成见影响很难。想想当年认为美国房价绝对不会下跌而买入次优抵押贷款产品的投资者，还有那些笃信没有哪个欧元区成员国会违约，而买入希腊债券的投资者，问问他们就知道了。

政府承诺提高税收用于还债，也许听上去很让人放心。大多数情况下也的确如此。但底特律的财政问题已存在多年--该市的税率已经位于或者接近法律规定的上限。而且，其它城市和自治市仍然没有走出2008年金融危机的阴影。对底特律的债券持有人而言，越快关注潜在信贷风险并摒弃过时的安全观念会越好。

**背景**

- 7月19日，评级机构惠誉警告称，底特律GO债券的投资者可能无法及时或全数得到偿付，尽管该市政府承诺用税收还债。底特律于7月18日申请破产，该市10月1日有一笔到期的债券利息需要支付。底特律的总债务为185亿美元，其中包括养老金。

- 底特律市的紧急事务主管Kevyn Orr认为，该市10亿美元GO债券中有5.3亿美元与养老金和其它退休金一样均属于无担保债务。(完) (译文审校 王冠中)