《汇市简讯》澳元/美元小幅走高，静候8月CPI数据

0208GMT

* 澳元/美元在0.9775上方有少量停止单被触发，仍维持买入基调

* 据传在0.9300/40间有强烈卖兴应会抑制升势

* 在看多之前市场可能在等待关键的8月CPI数据

* 市场认为澳洲央行在8月6日会议上降息25个基点的几率为67%。(完)

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