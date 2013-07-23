路透基点：嘉华国际附属企业再融资的更多条款浮现--RLPC

路透香港7月23日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，K Wah Financial Services的25亿港元(3.22亿美元)再融资案的更多条款浮现。该公司是嘉华国际的全资附属公司。

如果支取额为50%或者更高，承诺费为35基点。如果支取额低于50%，则承诺费为45个基点。

财务条款包括最低综合有形净值为50亿港元。借款人的综合净借款不得超过综合有形资产净值，综合整体有担保借款与综合有形资产净值之比不得超过0.8-1。

上周五这笔贷款以联贷形式发起，中国银行(香港)、恒生银行及汇丰银行牵头。

如先前报导，这笔融资平分为两部分，一为三年期循环信用贷款，另一部分为五年期子弹式贷款，利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加码125个基点及175个基点。

承贷3亿港元或以上的银行，获得牵头行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为167个基点和197个基点，费用分别为125个基点及108个基点。

承贷2-2.99亿港元者，获得主办行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为163个基点和193个基点，费用分别为114个基点及90个基点。

承贷1-1.99亿港元者，获得安排行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为160个基点和190个基点，费用分别为105个基点及75个基点。

消息人士称，贷款资金将用于2010年一笔贷款的再融资。

去年8月，嘉华国际集团为K Wah Financial一笔28亿港元三年期贷款提供担保。这笔贷款亦均分为一笔循环信用贷款及定期贷款，最高综合收益为260个基点，利率较Hibor加码220个基点。若支用不到50%，承诺费用为50个基点，若高于50%，承诺费用为40个基点。(完) (编译 张涛；审校 张若琪)