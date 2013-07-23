路透基点：嘉华国际附属企业再融资的更多条款浮现--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月23日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，K Wah Financial Services的25亿港元(3.22亿美元)再融资案的更多条款浮现。该公司是嘉华国际的全资附属公司。
如果支取额为50%或者更高，承诺费为35基点。如果支取额低于50%，则承诺费为45个基点。
财务条款包括最低综合有形净值为50亿港元。借款人的综合净借款不得超过综合有形资产净值，综合整体有担保借款与综合有形资产净值之比不得超过0.8-1。
上周五这笔贷款以联贷形式发起，中国银行(香港)、恒生银行及汇丰银行牵头。
如先前报导，这笔融资平分为两部分，一为三年期循环信用贷款，另一部分为五年期子弹式贷款，利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加码125个基点及175个基点。
承贷3亿港元或以上的银行，获得牵头行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为167个基点和197个基点，费用分别为125个基点及108个基点。
承贷2-2.99亿港元者，获得主办行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为163个基点和193个基点，费用分别为114个基点及90个基点。
承贷1-1.99亿港元者，获得安排行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为160个基点和190个基点，费用分别为105个基点及75个基点。
消息人士称，贷款资金将用于2010年一笔贷款的再融资。
去年8月，嘉华国际集团为K Wah Financial一笔28亿港元三年期贷款提供担保。这笔贷款亦均分为一笔循环信用贷款及定期贷款，最高综合收益为260个基点，利率较Hibor加码220个基点。若支用不到50%，承诺费用为50个基点，若高于50%，承诺费用为40个基点。(完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。