澳新汇市：澳新货币延续涨势，受益于金属价格上涨

这是澳元继本月稍早降至0.90美元下方的三年低点后，勉力收复部分失地的一个原因。

“市场非常看空澳元而看多美元，因此存在一些平仓操作，”瑞银利率策略师Matthew Johnson表示，并认为短期内澳元有测试0.9340美元的空间。

金属价格上涨，尤其是铁矿石价格上升.IO62-CNI=SI，进一步支撑澳元。铁矿石价格本周为5月以来首度突破每吨130美元。

澳元在0.9300/50美元左右面临关键阻力位，但交易商称如若明显突破该水准，则可能上看0.9500美元。

澳元近期力道将在周三接受考验，若当日公布的国内通胀数据表现温和，则会助燃对澳洲央行8月降息的臆测。

新西兰元兑美元 攀升至一个月高点0.8007美元，得益于欧元和日圆兑新西兰元下滑。

虽然美元疲软是新西兰元的主要支撑因素，但市场人士认为在新西兰央行周四进行政策评估之前，恐将遭遇部分卖压。(完)

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