澳新汇市：澳新货币延续涨势，受益于金属价格上涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
这是澳元继本月稍早降至0.90美元下方的三年低点后，勉力收复部分失地的一个原因。
“市场非常看空澳元而看多美元，因此存在一些平仓操作，”瑞银利率策略师Matthew Johnson表示，并认为短期内澳元有测试0.9340美元的空间。
金属价格上涨，尤其是铁矿石价格上升.IO62-CNI=SI，进一步支撑澳元。铁矿石价格本周为5月以来首度突破每吨130美元。
澳元在0.9300/50美元左右面临关键阻力位，但交易商称如若明显突破该水准，则可能上看0.9500美元。
澳元近期力道将在周三接受考验，若当日公布的国内通胀数据表现温和，则会助燃对澳洲央行8月降息的臆测。
新西兰元兑美元 攀升至一个月高点0.8007美元，得益于欧元和日圆兑新西兰元下滑。
虽然美元疲软是新西兰元的主要支撑因素，但市场人士认为在新西兰央行周四进行政策评估之前，恐将遭遇部分卖压。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/王翔琼; 审校 张涛/李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。