路透调查：明年铜价料承压，因供应过剩且需求疲弱

**铝过剩**

铝市场也将呈现过剩。分析师预计2013年铝将过剩825,385吨，明年过剩增加至100万吨。

LME仓库的铝库存触及500万吨以上的纪录高位，但是其中银行融资协议锁定了约70%，使得铝在过剩的情况下价格仍维持不坠。

受访的24位分析师预估，今年铝价平均料为每吨1,907.50美元，低于4月调查的预估值2,023美元，也低于2012年的均价2,021.60美元。

2014年铝价料将升至每吨2,023.10美元。

镍、锌、铅预料也将过剩，这将给价格构成压力。今年镍均价料为15,500美元，比起去年均价17,313美元大幅降低10.4%。锌均价料为1,929.50美元，比去年均价1,948.20美元低了1%。