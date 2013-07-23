路透调查：明年铜价料承压，因供应过剩且需求疲弱

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**铝过剩**
铝市场也将呈现过剩。分析师预计2013年铝将过剩825,385吨，明年过剩增加至100万吨。
LME仓库的铝库存触及500万吨以上的纪录高位，但是其中银行融资协议锁定了约70%，使得铝在过剩的情况下价格仍维持不坠。
受访的24位分析师预估，今年铝价平均料为每吨1,907.50美元，低于4月调查的预估值2,023美元，也低于2012年的均价2,021.60美元。
2014年铝价料将升至每吨2,023.10美元。
镍、锌、铅预料也将过剩，这将给价格构成压力。今年镍均价料为15,500美元，比起去年均价17,313美元大幅降低10.4%。锌均价料为1,929.50美元，比去年均价1,948.20美元低了1%。
锡料将视是唯一出现短缺的金属。分析师预估其均价为每吨21,909美元，虽低于上次预估的23,515美元，但仍比去年均价高出3.8%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。