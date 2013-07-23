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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 11:04 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元升穿1.3200，传闻称1.3220上方挂有停止单

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* 美元在亚洲市场仍然承压，金价持坚且亚洲股市上涨

* 传闻称1.3220上方挂有停止单。欧元兑美元逼近昨日高位1.3218

* 若明确突破1.3220，在1.3400下方没有技术阻力

* 美国数据好坏参半，关于美联储政策的预期转向温和，支撑欧元兑美元的走势。(完)

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