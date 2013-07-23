斯诺登希望周三前离开机场--律师

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月22日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登的俄罗斯律师阿纳托利·库齐利纳（Anatoly Kucherena）周一称，斯诺登希望周三前获得俄方文件许可，从而可以结束长达一个月滞留机场过境区的生活，能够前往莫斯科市中心。

库齐利纳称，斯诺登认为马上前往拉美国家将不安全，因为美国一直试图将他引渡回国接受审判。库齐利纳曾在7月16日帮助斯诺登提交在俄罗斯的临时避难申请。

“他（斯诺登）应当很快就会收到（允许他离开机场的）文件，”库齐利纳说道。

库齐利纳指出，斯诺登在俄罗斯的临时避难申请可能需要最多三个月时间来处理，但根据俄方对斯诺登申请的初步回应，他可以过海关。

他还称，斯诺登没有排除寻求俄罗斯公民身份的可能性。斯诺登自6月23日以来一直滞留在莫斯科谢列梅捷沃（Sheremetyevo）机场。委内瑞拉、玻利维亚和尼加拉瓜已表示愿向斯诺登提供政治庇护，但没有从莫斯科直飞这三个国家的商业航班。（完）