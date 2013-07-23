斯诺登希望周三前离开机场--律师

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月22日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登的俄罗斯律师阿纳托利·库齐利纳（Anatoly Kucherena）周一称，斯诺登希望周三前获得俄方文件许可，从而可以结束长达一个月滞留机场过境区的生活，能够前往莫斯科市中心。
库齐利纳称，斯诺登认为马上前往拉美国家将不安全，因为美国一直试图将他引渡回国接受审判。库齐利纳曾在7月16日帮助斯诺登提交在俄罗斯的临时避难申请。
“他（斯诺登）应当很快就会收到（允许他离开机场的）文件，”库齐利纳说道。
库齐利纳指出，斯诺登在俄罗斯的临时避难申请可能需要最多三个月时间来处理，但根据俄方对斯诺登申请的初步回应，他可以过海关。
他还称，斯诺登没有排除寻求俄罗斯公民身份的可能性。斯诺登自6月23日以来一直滞留在莫斯科谢列梅捷沃（Sheremetyevo）机场。委内瑞拉、玻利维亚和尼加拉瓜已表示愿向斯诺登提供政治庇护，但没有从莫斯科直飞这三个国家的商业航班。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。