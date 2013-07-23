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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 16:10 BJT

LME金属库存最新变化--7月23日

路透7月23日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种       最新库存     变动
   铜         632,050   -2,600
   锡          14,300      +35
   铅         198,775     +800
   锌       1,063,825   -3,800
   铝       5,466,500   -2,650
   镍         200,334     +552
 铝合金        67,380     持平
 NASAAC       114,660     +240
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据      库存分布              品种     库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅  MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡  MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金  MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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