更正-韩国汇市：韩元上涨，韩债期货因风险胃纳转强而下跌

(更正：英文原文有误，删除标题与首段的“触及六周高位”，且第三段“6月7日以来最高水准”应为“7月17日以来最强”)

* 韩元兑美元在1,110面临阻力，因有干预风险

* 公债期货下跌，因风险胃纳转强

路透首尔7月23日 - 韩元兑美元周二在本地市场上涨，因美国楼市数据意外疲软，更进一步降低美国联邦储备理事会在未来数月缩减刺激计画的可能。

交易商表示他们担心韩国当局可能干预阻升汇价，韩元兑美元本月迄今涨幅已超过2%。

0239 GMT，韩元兑美元 报1,115.6，此前曾高见7月17日以来最强水平1,115.0。周一本地收盘价为1,118.9。

“进口商美元买需强劲支撑美元，而且市场也担心当局干预，”一位本地交易商说。“美元/韩元料将逐步走低，但我认为这样的走势比较可能在隔夜海外市场浮现，而不是在本地现汇市场。”

韩元表现强劲，但交易商认为美元在1,110韩元水平时可望获得支撑。

9月三年期韩国公债期货 下跌0.02点至105.75，因风险胃纳好转形成获利了结压力。

0239GMT 上日收市价

----------------------------------------------------

韩元/美元 1,115.6 1,118.9

日圆/韩元 11.2112/206 11.2194

韩国公债期货* 105.75 105.77

韩国综合股价指数 1,900.75 1,880.35

----------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价