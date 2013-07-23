更正-韩国汇市：韩元上涨，韩债期货因风险胃纳转强而下跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正：英文原文有误，删除标题与首段的“触及六周高位”，且第三段“6月7日以来最高水准”应为“7月17日以来最强”)
* 韩元兑美元在1,110面临阻力，因有干预风险
* 公债期货下跌，因风险胃纳转强
路透首尔7月23日 - 韩元兑美元周二在本地市场上涨，因美国楼市数据意外疲软，更进一步降低美国联邦储备理事会在未来数月缩减刺激计画的可能。
交易商表示他们担心韩国当局可能干预阻升汇价，韩元兑美元本月迄今涨幅已超过2%。
0239 GMT，韩元兑美元 报1,115.6，此前曾高见7月17日以来最强水平1,115.0。周一本地收盘价为1,118.9。
“进口商美元买需强劲支撑美元，而且市场也担心当局干预，”一位本地交易商说。“美元/韩元料将逐步走低，但我认为这样的走势比较可能在隔夜海外市场浮现，而不是在本地现汇市场。”
韩元表现强劲，但交易商认为美元在1,110韩元水平时可望获得支撑。
9月三年期韩国公债期货 下跌0.02点至105.75，因风险胃纳好转形成获利了结压力。
0239GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,115.6 1,118.9
日圆/韩元 11.2112/206 11.2194
韩国公债期货* 105.75 105.77
韩国综合股价指数 1,900.75 1,880.35
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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