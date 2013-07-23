更新版 2-新债招标：中国国开行固息债低于预期，浮息因利率基准存分歧将重新投标

* 国开固息债收益率低于预期，一年甚至低于农发债

* 投标倍数分别为4.21倍和3.06倍，单支量小成有利因素

* 两期Shibor浮息债因利率基准理解存分歧，上午无结果

* 下午浮息债重新投标，利率基准改为5.02% (更新最新投标时间及明确利率基准)

路透上海7月23日 - 中国国家开发银行周二首次混合增发两期固息债和两期Shibor基准浮息债。其中一年和五年期固息品种，中标收益率低于预期。交易员称，今日资金面紧张程度较上日有增无减，但受单支发行量偏小，而且手续费较高等助力，一年品种收益率甚至低于上日农发行同期债水平。

不过该行同时发行的两期浮息债，发行则略有波折。因国开行与投标机构对今日招标应该采用的利率基准存有分歧，本应上午11:10分结束的两期债，未能如期完成。

据交易员提供最新消息，上述两期债将于下午16:00-16:45重新投标。利率基准明确为首发时的5.02%。

业内人士周二透露，国家开发银行 上午招标增发的一年期固息债中标收益率为4.2462%，此前市场预测均值为4.31%。同时招标增发的三年期固息债中标收益率为4.2826%，此前预测均值为4.30%。

华南一银行交易员称，国开两期固息债中标收益率能略低于预期，应主要受单支债发行体量偏小，和较有吸引力的手续费等助力。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，一年和三年期品种最新收益率分别报在4.2314%和4.1895%。

农业发展银行周一下午招标两期固息债，一年期和五年期利率同为4.30%。 而一般来说，有商业银行改制背景的国家开发银行，其发债成本要高于农发行和进出口行。

已投标结束的两期债具体招标结果如下：

一年 三年

中标收益率 4.2462% 4.2826%

预测均值 4.31% 4.30%

投标倍数 4.21倍 3.06倍

不过本应于上午11:10截标的两期shibor基准浮息债，则因投标机构和发行人对应采用的利率基准存有分歧，而未能按时结束招标。

国开行此前增发公告中称，上述两期增发债，招标时采用的利率基准为7月22日的三个月SHIBOR五日均值，利率基准保留两位小数，即4.66%，而首次付息的基准利率为5.02%

以4.66%为基准利率，此前市场对五年和七年两期shibor基准浮息增发债，利差预测均值分别为16bp(基点)和21bp。

今日增发四期债的具体条款如下：

第27期债第二次增发 第28期债第二次增发

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发行总量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/固息 三年/固息

票面利率 3.9100% 3.9799%

招标时间 7月23日9:30-10:30 7月23日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

缴款日/起息日 7月29日/7月18日 7月29日/7月18日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 7月31日 8月2日

基本承销额 不设立 不设立

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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第34期第一次增发 第35期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

票面利差 0bp 14bp

招标时间 7月23日9:30-11:10 7月23日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月29日 7月29日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 8月2日 8月2日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

发行人增发权利 保留 保留