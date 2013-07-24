更新版 3-新债招标：中国国开行固息债低于预期，浮息债利差则偏高

* 国开固息债收益率低于预期，一年甚至低于农发债

* 投标倍数分别为4.21倍和3.06倍，单支量小成有利因素

* 两期Shibor浮息债利差偏高 (新增发行公告内容)

路透上海7月24日 - 中国国家开发银行 周二首次混合增发两期固息债和两期Shibor基准浮息债。其中一年和五年期固息品种，中标收益率低于预期。交易员称，当日资金面紧张程度较上日有增无减，但受单支发行量偏小，而且手续费较高等助力，一年品种收益率甚至低于上日农发行同期债水平。

国开行周三公告并显示，该行周二午后重新招标的两期浮息债中，五年期发行价格为98.36元，参考收益率5.072%，七年期发行价格为97.54元，参考收益率为5.2517%。两期浮息债对应的中标利差分别为41.2bp和59.17bp(基点)，均高于市场预期。

华南一银行交易员称，国开行两期固息债中标收益率能略低于预期，应主要受单支债发行体量偏小，和较有吸引力的手续费等助力。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，一年和三年期品种最新收益率分别报在4.2314%和4.1895%。

农业发展银行周一下午招标两期固息债，一年期和五年期利率同为4.30%。 而一般来说，有商业银行改制背景的国家开发银行，其发债成本要高于农发行和进出口行。

四期债具体招标结果如下：

固息

一年 三年

中标收益率 4.2462% 4.2826%

预测均值 4.31% 4.30%

投标倍数 4.21倍 3.06倍

浮息

五年 七年

参考收益率 5.072% 5.2517%

投标倍数 2.22 1.44

四期债的具体条款如下：

第27期债第二次增发 第28期债第二次增发

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发行总量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/固息 三年/固息

票面利率 3.9100% 3.9799%

缴款日/起息日 7月29日/7月18日 7月29日/7月18日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 7月31日 8月2日

基本承销额 不设立 不设立

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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第34期第一次增发 第35期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

票面利差 0bp 14bp

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月29日 7月29日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 8月2日 8月2日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

发行人增发权利 保留 保留