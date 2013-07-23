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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 11:29 BJT

日本财政：财务大臣称，可能需要追加预算以缓和消费税上调冲击

路透东京7月23日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，政府或许需要编列追加预算，来缓和消费税上调可能带来的经济波动；日本消费税料于明年4月上调。

他在一场记者会上同时提到，政府在决定是否实行调高消费税之前，将会观察4-6月的国内生产总值(GDP)数据，但这个决定应尽早做出。(完)
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