《HOME专栏》全球铝业；究竟是平行宇宙或是同一个宇宙?

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
法国政府显然在促成这笔出售案上扮演了关键角色。
但当时亲自前往工厂达成这笔交易的法国总理艾罗说了：“如果没有工业，法国就没有未来。”
这应该也会是中国许多地方政府对于当地赔钱的铝冶炼厂的说法。
而这一切的结果也很明白的呈现在IAI的2013年上半年产量数字中。
上半年西方国家的年化产量只减少7.3万吨，这么微小的调整或许甚至无法降低当前的市场供应过剩，更不用说要帮忙消化市场的大量累积库存。
所以，说到底，这个宇宙也不是那么不一样，不是吗？(完) (编译 蔡美珍/张若琪/李爽/王翔琼/徐文焰; 审校 沈以文/徐文焰/艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。