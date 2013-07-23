《HOME专栏》全球铝业；究竟是平行宇宙或是同一个宇宙?

法国政府显然在促成这笔出售案上扮演了关键角色。

但当时亲自前往工厂达成这笔交易的法国总理艾罗说了：“如果没有工业，法国就没有未来。”

这应该也会是中国许多地方政府对于当地赔钱的铝冶炼厂的说法。

而这一切的结果也很明白的呈现在IAI的2013年上半年产量数字中。

上半年西方国家的年化产量只减少7.3万吨，这么微小的调整或许甚至无法降低当前的市场供应过剩，更不用说要帮忙消化市场的大量累积库存。