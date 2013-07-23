日本股市：受投资人买进大型股所助转为上涨，市场焦点转向企业财报

路透东京7月23日 - 日本股市日经指数周二早盘上涨，扭转稍早的跌势，多位交易商称随着注意力转移至企业财报，投资人趁机买进大型股。

日经指数 早盘收高0.8%，至14,770.27点，稍早曾低见14,549.06点。

东京一外资经纪商的资深交易员表示，“投资人并未加码日股，特别是那些单纯做多的投资人。只要各地市场趋于稳定，美国市场看来不错、中国市场不要崩跌，则会有零星的趁机买盘。”

新日铁住金 大涨3%，此前日经新闻报导指出，该公司与丰田汽车 达成协议，将把4-9月钢板价格较前六个月上调约10%，因日圆贬值。

这项报导也让其他钢铁业者获得提振，其中JFE控股 大涨3.3%，钢铁类股扬升2.6%，成为表现最佳类股。

权重股软银 一度跳涨多达2.6%。稍晚该公司社长孙正义将在东京发表演说，早盘则是收高0.8%。