日本股市：受投资人买进大型股所助转为上涨，市场焦点转向企业财报

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京7月23日 - 日本股市日经指数周二早盘上涨，扭转稍早的跌势，多位交易商称随着注意力转移至企业财报，投资人趁机买进大型股。
日经指数 早盘收高0.8%，至14,770.27点，稍早曾低见14,549.06点。
东京一外资经纪商的资深交易员表示，“投资人并未加码日股，特别是那些单纯做多的投资人。只要各地市场趋于稳定，美国市场看来不错、中国市场不要崩跌，则会有零星的趁机买盘。”
新日铁住金 大涨3%，此前日经新闻报导指出，该公司与丰田汽车 达成协议，将把4-9月钢板价格较前六个月上调约10%，因日圆贬值。
这项报导也让其他钢铁业者获得提振，其中JFE控股 大涨3.3%，钢铁类股扬升2.6%，成为表现最佳类股。
权重股软银 一度跳涨多达2.6%。稍晚该公司社长孙正义将在东京发表演说，早盘则是收高0.8%。
东证股价指数 上涨0.4%至1,221.40点，交投清淡，早盘成交量是过去90日全日成交量均值的33%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。