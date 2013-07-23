香港已公布经济指标--2013/7/23

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年% 2013年5月 零售值 +12.8 +20.7 +8.7 2013年5月 零售量 +12.2 +19.4 +5.7 2013年6月 综合消费物价指数（CPI） +4.1 +3.9 +3.7 2013年6月 甲类消费物价指数（CPI A +4.6 +4.4 +3.3 ） 2013年第一季 本地生产总值（GDP） +2.8 +2.8 +0.7 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年4-6月% 13年3月-5月% 12年4-6月% 3.3 3.4 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元 当月 前月 上年同期 为单位） 2013年5月 贸易赤字／盈余 -44.27 -42.70 -35.57 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........