台湾金融：央行已核准票券商从事境外外币债自营业务--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月23日 - 两位消息人士周二表示，台湾央行近日已发函票券商公会，表示核准票券商从事境外外币债自营业务，票券商可向央行申请开办相关业务。此举将令台湾票券商新增新种业务及改善获利动能，香港点心债可能成为首波自营业务的青睐标的。
台湾目前仅存八家票券金融公司，总资产规模为7,871.88亿台币，过去受限金融业务较少，且自有资金来源受限，使得获利能力亦受到局限。央行核准境外债的自营业务后，将可改善票券商的获利能力，大型票券商之一--国票金控 及兆丰金控 旗下兆丰票券等均将受惠。
〞对票券业来说，这等于多了一项生财工具。〞其中一名了解情况的消息人士表示。
过去金管会虽早已开放票券业从事外币债的自营业务，但业者向台湾央行申请时，只能承作境内国际债券版 的自营，但台湾国际债券版在今年以人民币计价的宝岛债加入之前，仅仅发行了零星数档以美元及澳币计价的金融债，对票券商的自营业务几乎没有任何帮助。
此次央行同意开放票券商的自营外币业务扩及境外，使得票券商对海外美元债、人民币债的自营不再受限。(完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。