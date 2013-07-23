台湾金融：央行已核准票券商从事境外外币债自营业务--消息

路透台北7月23日 - 两位消息人士周二表示，台湾央行近日已发函票券商公会，表示核准票券商从事境外外币债自营业务，票券商可向央行申请开办相关业务。此举将令台湾票券商新增新种业务及改善获利动能，香港点心债可能成为首波自营业务的青睐标的。

台湾目前仅存八家票券金融公司，总资产规模为7,871.88亿台币，过去受限金融业务较少，且自有资金来源受限，使得获利能力亦受到局限。央行核准境外债的自营业务后，将可改善票券商的获利能力，大型票券商之一--国票金控 及兆丰金控 旗下兆丰票券等均将受惠。

〞对票券业来说，这等于多了一项生财工具。〞其中一名了解情况的消息人士表示。

过去金管会虽早已开放票券业从事外币债的自营业务，但业者向台湾央行申请时，只能承作境内国际债券版 的自营，但台湾国际债券版在今年以人民币计价的宝岛债加入之前，仅仅发行了零星数档以美元及澳币计价的金融债，对票券商的自营业务几乎没有任何帮助。