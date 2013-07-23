台湾债市：现金股利发放揭开序幕，RP利率不受影响

路透台北7月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持平既有水准，台塑化 于今日揭开上市公司发放现金股利的序幕，不过RP市场并未感受到任何影响。由于各家券商可承做筹码有限，今日多以到期续做为主。

证券交易商表示，虽然这两天陆续有中油、台电公司债交割，不过由于市场普遍对利率看法保守，且这类国营事业的发债天期偏长，因此并没有太多新增筹码可供承做RP。

“最近没补什么券，兴趣不大。”一位证券商交易员说。

惟纵然筹码供给有限，客户买券的需求仍多，但交易员普遍表示，今日RP利率没有变化，整体市况平稳。

台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电高达777亿台币的现金股利。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。